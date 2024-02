Congo, decine di morti per scontro tra barche a Kinshasa

E' di decine di morti e numerosi dispersi il bilancio di uno scontro tra barche, cariche di merci e di persone, in navigazione sul fiume Congo a est di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo.

Le cause dell'incidente non sono chiare e non si conosce l'esatto numero delle vittime. Gli incidenti mortali in barca si verificano frequentemente in Congo poiché gli equipaggi spesso sovraccaricano le navi.