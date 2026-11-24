Si tratta di nove minori, che sono stati adottati da alcune famiglie italiane nella Repubblica del Congo nell'ambito di procedure di adozione internazionale regolarmente condotte e concluse. Tuttavia, al momento di uscire dal Paese queste famiglie sono state bloccate alla frontiera, trovandosi quindi impossibilitate a rientrare in Italia con i loro figli adottivi, nonostante avessero regolarmente seguito le indicazioni delle autorità competenti e fossero provviste di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio.