Grazie all'azione diplomatica dell'Italia, sono stati concessi i passaporti ai minori congolesi adottati da famiglie italiane la cui partenza verso il nostro Paese era stata bloccata dalle autorità locali. I bambini potranno partire e ricongiungersi alle famiglie adottive. La Farnesina ha confermato in una nota.
Si tratta di nove minori, che sono stati adottati da alcune famiglie italiane nella Repubblica del Congo nell'ambito di procedure di adozione internazionale regolarmente condotte e concluse. Tuttavia, al momento di uscire dal Paese queste famiglie sono state bloccate alla frontiera, trovandosi quindi impossibilitate a rientrare in Italia con i loro figli adottivi, nonostante avessero regolarmente seguito le indicazioni delle autorità competenti e fossero provviste di provvedimenti giudiziari definitivi e di tutta la documentazione necessaria per il viaggio.
Nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto direttamente con il suo omologo congolese indirizzandogli una lettera per sollecitare una soluzione urgente, dando istruzioni all'ambasciata d'Italia a Brazzaville di assistere le famiglie. Su istruzione del ministro, è stato poi convocato alla Farnesina l'ambasciatore congolese a Roma, Henri Okemba, al quale il sottosegretario Massimo Dell'Utri ha espresso la preoccupazione del governo e ha chiesto di concludere rapidamente le verifiche annunciate dalle autorità congolesi.
La Farnesina ha quindi proseguito il lavoro in stretto coordinamento con la Commissione per le Adozioni Internazionali (Cai) e le altre amministrazioni competenti per favorire la soluzione del caso nel più breve tempo possibile. Con la concessione dei passaporti in queste ore, i minori potranno partire per l'Italia e ricongiungersi alle famiglie adottive.