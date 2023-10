La comunità Lgbtq+ si racconta su Queering the Map: i messaggi da Gaza

La mappa interattiva permette agli utenti di raccontare storie e scrivere annunci per la persona amata, anche in tempi di guerra

I messaggi da Gaza "Ho sempre immaginato io e te seduti fuori al sole, mano nella mano, finalmente liberi. Ora te ne sei andato. Se avessi saputo che le bombe piovute su di noi ti avrebbero portato via da me, avrei detto al mondo che ti amavo più di ogni altra cosa, scusa se sono stato un codardo", ha scritto uno degli utenti su Queering the Map. Un altro ha appuntato sulla mappa: "Uno dei posti in cui ho baciato il mio primo amore. Essere gay a Gaza è difficile".

"Non so quanto vivrò, quindi voglio solo che questo sia il mio ricordo prima di morire. Non lascerò la mia casa qualunque cosa accada. Il mio più grande rimpianto è di non avere baciato quel ragazzo, ormai morto due giorni fa", ha scritto un terzo. Storie d'amore raccontate da chi non è mai stato libero di viverle liberamente, prima per la legge e ora per la guerra. Molti hanno scelto di utilizzare questa piattaforma per esprimere il proprio dolore, i propri pensieri o rivolgere le ultime parole alla persona amata.

Essere omosessuali a Gaza non è solo vietato, è anche un reato. Secondo l’ordinanza del codice penale britannico del 1936, il rischio è di trascorrere dieci anni in carcere. La sezione 152 dell'atto criminalizza solo gli uomini adulti, anche se consenzienti, ma non parla delle donne. Sebbene la sua applicazione sia rara, ci sono stati diversi episodi di violenza: nel 2022 un ragazzo gay di 25 anni è stato trovato decapitato nella città di Hebron, aveva chiesto asilo in Israele due anni prima; nel 2020 i partecipanti a una parata Lgbtq+ sono stati percossi dalla folla senza ricevere soccorso dalla polizia.

Le autorità palestinesi stanno praticando una vera e propria "caccia all'uomo", vietando manifestazioni a favore della minoranza e invitando i cittadini a segnalare qualsiasi attività "sospettabile". Un fattore ancora più influente della legge è il credo islamico, soprattutto dopo la vittoria degli estremisti di Hamas nelle elezioni amministrative della Striscia di Gaza nel 2006. Uno degli obiettivi di Queering the Map è infatti quello di dare voce a chi vive in Paesi in cui l'omosessualità è considerata un reato, come Arabia Saudita, Egitto, Iran e gran parte del Medio Oriente.