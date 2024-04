Columbia University ai pro Palestina: sgomberate o sarete sospesi

Dalla Columbia University è arrivato un ultimatum agli studenti accampati da giorni nel campus a sostegno dei palestinesi.

L'avviso dice che se i manifestanti se ne andranno entro le 14 ora locale e firmeranno un modulo in cui si impegnano a rispettare le politiche universitarie fino al giugno 2025 o a una laurea anticipata, potranno terminare il semestre in regola. In caso contrario, si legge nella lettera, saranno sospesi in attesa di ulteriori indagini.