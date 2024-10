Colombia, Petro autorizza bombardamenti contro le ex-Farc

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha autorizzato il bombardamento di postazioni dello Stato maggiore centrale (Emc), organizzazione criminale formata da ex guerriglieri dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc), estinte dopo il trattato di pace del 2016. Le attività dell'aeronautica rientrano in una più ampia operazione lanciata in risposta a un attacco dell'Emc realizzato con un drone che ha sganciato una bomba sulla popolazione civile a El Plateado, nel dipartimento di Cauca, ferendo 14 civili.