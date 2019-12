Colombia, neonata sottoposta a taglio cesareo il giorno dopo la nascita: “Era incinta della sua gemella parassita”

In queste ore è tornata in auge sul Web una curiosa notizia in arrivo dalla Colombia , dove a marzo una mamma ha partorito una bambina "incinta della sua gemella parassita". Come riferito dal Sun, 24 ore dopo aver visto la luce, i medici hanno sottoposto la neonata a un parto cesareo per rimuovere il feto che si trovava dentro di lei. La mamma, Monica Vega , aveva infatti due cordoni ombelicali ma non aspettava gemelli.

Si tratta di una rara anomalia dello sviluppo, nota come "fetus in fetu" o più comunemente "gemello parassitario": la piccola aveva di fatto assorbito l'altro feto nell'utero, che si era poi attaccato a lei attraverso un cordone ombelicale. La condizione si verifica quando un gemello identico smette di crescere durante la gestazione, ma è fisicamente attaccato al gemello in pieno sviluppo.

A quel punto i medici hanno preferito operare il parto perché erano preoccupati che il gemello parassitario potesse crescere e mettere in pericolo gli organi del bambino in via di sviluppo. La piccola Itzmara. 24 ore dopo essere nata, è stata a così sottoposta a taglio cesareo per rimuovere la massa, che non aveva cuore o cervello. L'operazione è stata un successo e i medici hanno affermato che Itzmara non dovrebbe avere ulteriori complicazioni, come riferito dai media locali.