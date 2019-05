Colombia, esplosione in deposito polvere da sparo: 4 morti

Quattro persone sono morte e almeno otto sono rimaste ferite in una esplosione avvenuta in un edificio di Bogotà, in Colombia, in un deposito sotterraneo di polvere da sparo. Lo scoppio, udito anche a grande distanza, si è verificato nella zona occidentale della capitale colombiana, ha fatto crollare i due piani di una piccola costruzione in mattoni e ha anche danneggiato diverse automobili parcheggiate nelle vicinanze e un asilo.