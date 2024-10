Colombia, catturato il boss della camorra Gustavo Nocella | Tradito dalla passione per il biliardo

In Colombia è stato arrestato il boss della camorra, Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori di droga colombiani. L'arresto, riferisce la polizia colombiana, è avvenuto in un appartamento della città di Medellin, in risposta a una circolare dell'Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli. È stata la passione per il biliardo a tradire Gustavo Nocella. I tavoli da biliardo erano, infatti, il denominatore comune in tutte le abitazioni occupate in precedenza da Nocella, che per precauzione si spostava ogni tre mesi ma che non voleva rinunciare a l gioco.