Clima, stime Nasa: nel 2100 in Italia livello del mare su da 30 a 80 cm

Le ultime stime elaborate dalla Nasa indicano che entro il 2100 si prevede un aumento del livello del mare lungo le coste italiane di oltre mezzo metro. Nel caso migliore l'innalzamento sarà di circa 30 centimetri, mentre in quello peggiore di 80 già fra 79 anni. Per esempio a Venezia nel 2100 l'innalzamento del mare nel caso migliore potrebbe essere 0,41 metri in più o di 0,87 in quello peggiore.