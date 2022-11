Clima, Scholz: "Blocchi stradali degli attivisti non sono buona idea"

Sul fronte della lotta al clima, Olaf Sholz ha detto che i "blocchi stradali" messi in atto dagli attivisti "non sono una buona idea".

In quella situazione, infatti, "le persone che si trovano nell'ingorgo non capiscono la serietà del problema, ma sono invece solo arrabbiate", ha detto il cancelliere tedesco in merito alle azioni del gruppo per il clima Letzte Generation - Ultima generazione. "Non mi piace quando le opere d'arte vengono in qualche modo dipinte o ricoperte di poltiglia", ha detto riferendosi, infine, alle proteste nei musei.