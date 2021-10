Clima, Onu: impegni scarsi, dimezzare le emissioni in 8 anni

-afp

Gli impegni nazionali di vari Paesi sul clima "sono lontani da ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi". E' quanto emerge dall'"Emission gap report 2021" dell'Agenzia Onu per l'ambiente in vista della Cop26. "Per contenere il riscaldamento globale entro +1,5 gradi il mondo deve quasi dimezzare le emissioni annuali di gas serra nei prossimi otto anni", avverte l'Onu.