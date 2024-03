Clima, in Europa 3 gradi in più: attesi sempre più eventi estremi

"Il cambiamento climatico non fa discriminazioni.

Il pianeta si sta riscaldando complessivamente di 1,5 gradi, ma l'Europa si sta riscaldando due volte più velocemente. Quindi la media per l'Ue è di 3 gradi". Lo ha affermato il commissario Ue per l'azione per il Clima, Wopke Hoekstra. Purtroppo, ha aggiunto, "nei prossimi anni nell'Unione europea vedremo solo sempre più effetti atmosferici avversi, siccità, inondazioni e incendi".