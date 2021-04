Clima, Biden: "Dimezzeremo le emissioni di gas serra entro il 2030"

Ansa

Gli Stati Uniti ridurranno "del 50% le emissioni di gas serra entro il 2030" rispetto ai livelli del 2005. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden, aprendo il summit dei leader mondiali sul clima. "Questi progressi porteranno l'economia americana a emissioni nette zero non oltre il 2050. Siamo risoluti ad agire, è il decennio decisivo per evitare le conseguenze peggiori", ha aggiunto.