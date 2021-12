Cisgiordania: guardia israeliana ferita, ucciso palestinese

ansa

Una guardia di sicurezza israeliana è stata ferita in modo grave da un'auto lanciata contro il checkpoint di Jabara vicino Tulkarem in Cisgiordania. Il ministero della difesa ha definito l'attacco un atto di terrorismo il cui autore, un ragazzo palestinese di 16 anni è stato ucciso dalla reazione delle forze di sicurezza. L'israeliano è stato portato in ospedale con ferite gravi alla testa, al petto e agli arti.