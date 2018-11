Cina, Xi Jinping: "Siamo impegnati ad aprire le porte al mondo"

Aprendo il China International Import Expo (Ciie) di Shanghai, il presidente Xi Jinping ha sottolineato come la Cina intenda rinnovare il suo impegno a favore del libero scambio e della globalizzazione economica. Per questo "non chiuderà le porte al mondo, ma le aprirà sempre di più - ha affermato il presidente cinese -. Tutti i Paesi dovrebbe lavorare all'apertura verso l'esterno e combattere protezionismo e unilateralismo con una posizione netta".