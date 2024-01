Cina, Xi Jinping sollecita più sforzi per reprimere la corruzione

Xi Jinping ha sollecitato più sforzi per reprimere la corruzione in Cina, soprattutto in settori ad alta intensità di capitale, e promesso di inasprire le punizioni per i trasgressori.

Parlando alla terza sessione plenaria della Commissione centrale per l'ispezione disciplinare (la temuta e potente Anticorruzione del Partito comunista), il presidente cinese ha tracciato i contorni di un'altra campagna anti-corruzione per una situazione che "rimane grave e complessa", malgrado "i risultati ottenuti negli ultimi 10 anni della nuova era".