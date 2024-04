Cina, violento tornado si abbatte su Guangzhou: "Almeno 5 morti e 33 feriti"

La tromba d'aria ha causato danni estesi nel cuore della città. Si sono verificati anche violenti temporali e grandine con chicchi grandi come palle da tennis

“Almeno cinque persone sono state uccise e altre 33 ferite”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, citando le autorità locali. La tromba d'aria ha causato danni estesi nel cuore della città, che conta circa 15 milioni di abitanti . Negli ultimi giorni la provincia del Guangdong è stata colpita da violenti temporali , con chicchi di grandine talvolta grandi come palline da tennis.

In Cina, un tornado di livello tre si è abbattuto sulla città di Guangzhou.

Diversi video diffusi dalle emittenti televisive mostrano il tornado abbattersi sugli edifici della città (circa cento chilometri a nord di Hong Kong), spazzando via tutto quello che incontra sul suo percorso, tra cui migliaia di detriti e tetti, e provocando l'esplosione di cavi elettrici. Immagini apocalittiche in cui gli edifici nelle aree colpite sono quasi completamente spianati.

Secondo la radio di Stato cinese, in alcune zone del Guangdong, non si erano verificate inondazioni così gravi in questo periodo dell'anno dal 1954.