Cina valuta uso riserve petrolifere: calano i prezzi del barile

ansa

La Cina, secondo i media, sta valutando l'ipotesi di usare le proprie riserve petrolifere. La notizia ha fatto subito calare i prezzi del barile sui mercati asiatici. La mossa, fatta già nei mesi scorsi, non è chiaro se sia legata alla richiesta fatta da Joe Biden a Xi Jinping nel summit di lunedì. Gli Usa hanno sollecitato iniziative simili coi principali Paesi consumatori, come Giappone, Corea del Sud e India per rilanciare l'economia.