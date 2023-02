Cina protesta per abbattimento pallone-spia deciso dagli Usa

La Cina "esprime la sua forte insoddisfazione e protesta con forza contro l'abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota" portato a termine poche ore fa dagli Usa.

Lo si legge in una nota del ministero degli Esteri, secondo cui la parte americana ha insistito "nell'usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale" malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l'affermato "uso civile del dirigibile".