Cina, tre leopardi fuggono dallo zoo: l'allarme scatta dopo una settimana

Tre leopardi fuggono da uno zoo in Cina ma l'allarme viene dato solo una settimana più tardi. I tre animali sono riusciti a scappare dal Safari Park di Hangzhou , una delle più grandi città del Paese, durante le vacanze del Primo maggio. I residenti che vivono nei dintorni del parco per una settimana non hanno detto nulla, poi hanno individuato i leopardi e hanno allertato le autorità.

Recuperati due animali, caccia al terzo - A diffondere la notizia è stato il governo del distretto di Fuyang, citato dalla Cnn. I video di sorveglianza pubblicati online hanno mostrato uno dei leopardi mentre camminava venerdì vicino all'esclusiva area di Jinyuan Villa, a est del parco. Le squadre di ricerca inviate hanno recuperato due degli animali ed è scattata una caccia per individuare il terzo: funzionari e abitanti del posto stanno perlustrando la zona a piedi e facendosi aiutare da alcuni droni.

Visitatori avvisati in forte ritardo - Il parco ha ufficialmente informato i visitatori della fuga solo quando la ricerca era già in corso e sette giorni dopo il primo avvistamento. Secondo il giornale The Paper, il personale del parco aveva inizialmente negato che gli animali fossero fuggiti.

Lo zoo: "Non volevamo diffondere il panico" - L'amministrazione del parco si è giustificata affermando di aver ritardato una dichiarazione pubblica per evitare che si diffondesse il panico, finendo sotto accusa per aver permesso agli animali di fuggire e per aver messo in pericolo i residenti.

Cinque arresti - Non a caso cinque persone, tra cui il direttore generale, sono state arrestate, mentre la polizia ha aperto un'indagine. Il parco ha anche affrontato pesanti critiche a causa del video che riprende la cattura di uno dei due felini con l'ausilio di un branco di almeno cinque cani, particolarmente aggressivi, che hanno immobilizzato l'animale facendo temere che venisse ucciso.

Gli zoo e i parchi naturali cinesi vengono spesso criticati per le precarie condizioni igieniche nella cura degli animali o per gli incidenti mortali causati. Come, ad esempio, quello che nel 2017 costò la vita a due donne aggredite da una tigre in un centro faunistico nella città orientale di Ningbo.