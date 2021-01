Cina, registrati 138 nuovi casi: per la maggior parte nella provincia di Hebei

Ansa

La Cina ha registrato 138 nuovi casi di Covid-19, toccando i massimi da marzo 2020: lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui le infezioni domestiche sono state 124 e quelle importate 14. I nuovi contagi domestici sono in gran parte concentrati nella provincia di Hebei (81) e in quella settentrionale di Heilongjiang (43), che da mercoledì è in "stato di emergenza".