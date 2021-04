Cina: "Prendiamo in seria considerazione il vertice Usa sul clima"

Ansa

La Cina sta "prendendo seriamente in considerazione" la partecipazione al vertice virtuale sul clima che inizierà il 22 aprile, programmato per essere ospitato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Siamo disposti a rafforzare la collaborazione con la comunità internazionale per risolvere il problema del cambiamento climatico. La Cina continuerà a dare il suo contributo", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.