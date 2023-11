Cina, boom di polmoniti nei bambini: Oms chiede spiegazioni a Pechino

I casi di polmonite

A metà novembre le autorità cinesi della Commissione nazionale per la salute hanno riferito un aumento dell'incidenza delle malattie respiratorie in Cina, mentre due giorni fa i media e ProMED hanno riportato cluster di polmonite non diagnosticata nei bambini della Cina settentrionale. "Non è chiaro se questi siano associati all'aumento generale delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o se si tratti di eventi separati", spiega l'Organizzazione mondiale della Sanità, che ha richiesto "ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché i risultati di laboratorio di questi cluster segnalati tra i bambini, attraverso il meccanismo del Regolamento sanitario internazionale".