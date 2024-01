Cina, nel 2024 il test per il treno su rotaia più veloce del mondo: può raggiungere i 450 km all'ora (in media)

La Cina ha annunciato che, entro l'anno, completerà la costruzione dei prototipi per testare il treno ad alta velocità su rotaia più veloce del mondo (escludendo i treni a lievitazione magnetica) che avrà una velocità operativa commerciale di 400 km all'ora in media.

Al momento i treni in attività commerciale raggiungono al massimo i 350 km all'ora. Il progetto punta a ridurre il tempo di viaggio tra Pechino e Shanghai da oltre quattro ore a due ore e mezza. Si prevede che il treno entrerà in servizio entro il 2025. Il nuovo treno rappresenta lo sbocco del progetto CR450 lanciato dalla Cina tre anni fa. La versione più aggiornata del treno, Fuxing, sarà testato a una velocità fino a 450 km all'ora in media, ma avrà una velocità commerciale di 400 km all'ora.