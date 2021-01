Cina, morto uno dei minatori intrappolati da più di 10 giorni

ansa

Uno dei lavoratori intrappolati da oltre 10 giorni a causa di un'esplosione in una miniera d'oro nello Shandong è deceduto, nel mezzo degli sforzi per ripulire i pozzi dai detriti e per migliorare la ventilazione al fine di poter salvare gli altri 21 lavoratori ancora bloccati. La persona morta aveva subito un trauma cranico nell'esplosione del 10 gennaio, finendo in coma.