Cina, media Usa: Pechino si prepara a nuovi test nucleari

La Cina, secondo i media Usa, sta costruendo tunnel e nuove strutture per i test nucleari a Lop Nur, un lago di sale nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, dove circa 60 anni fa il Paese fece esplodere la sua prima bomba nucleare.

Lo riferisce il quotidiano New York Times, secondo cui di recente la Cina ha avviato proprio in quel luogo la trivellazione di un pozzo verticale, primo passo verso il possibile collaudo di una nuova generazione di armi nucleari che potrebbe aumentare la letalità del suo arsenale balistico in rapida espansione.