Cina, maxi protesta alla fabbrica di iPhone a Zhengzhou

In Cina proteste su larga scala sono scoppiate nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, la cosiddetta "iPhone City".

Diversi video sui social media mostrano le rivolte dei lavoratori, che protestano per controversie salariali e per le restrizioni imposte per contenere la pandemia di Covid. I dipendenti scesi in strada sono stati picchiati e arrestati durante le proteste, secondo quanto riferito da alcuni lavoratori e da quanto emerge dai video pubblicati sui social media.