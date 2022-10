Cina, Kim Jong-un si congratula con Xi Jinping per il terzo mandato

In Cina, l'inedito e storico terzo mandato ricevuto dal presidente Xi Jinping, ha ricevuto l'applauso di Kim Jong-un.

Il leader nordcoreano, infatti, ha inviato le sue "più calorose congratulazioni" in un messaggio al presidente cinese. "Per favore, accetta le mie più calorose congratulazioni per la lieta notizia sull'elezione a nuovo segretario generale del Comitato centrale del Pcc", si legge nel messaggio di Kim. "Io, insieme a te, darò forma a un futuro ancora più bello delle relazioni tra Corea del Nord e Cina, soddisfacendo la domanda dei tempi", ha aggiunto il leader supremo.