Cina: indagato e sospeso l'abate del Tempio Shaolin, culla del kung fu

A Shi Yongxin è attribuito il merito di aver trasformato il Tempio Shaolin in un marchio globale negli ultimi due decenni, incurante delle critiche dei fedeli sull'eccessiva commercializzazione di uno dei siti buddisti più importanti del Dragone. I monaci del luogo sono noti in tutto il mondo per la disciplina e i complessi sistemi di combattimento da loro inventati. Sotto la guida di Shi, hanno formato una compagnia che ha viaggiato in tutto il mondo per esibirsi a pagamento in spettacoli, ha invitato discepoli a centinaia di accademie di kung fu e centri di meditazione legati allo Shaolin e ha sfruttato il nome del tempio per innumerevoli film. In tempi più recenti, i feed di Instagram e TikTok sono stati invasi di immagini di giovani occidentali che hanno scelto di sottoporsi al rigidissimo addestramento nel Tempio Shaolin, secondo Pechino compromettendo l'immagine della Cina tradizionale agli occhi del mondo.