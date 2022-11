Cina, incendio in un'azienda nell'Henan: almeno 36 morti

Nella Cina centrale almeno 36 persone sono morte e altre due risultano disperse in seguito a un incendio scoppiato in un'azienda.

A darne notizia sono state le autorità locali. La fabbrica nella quale si è sviluppato il rogo, la Kaixinda Trading Co di Anyang, nella provincia dell'Henan, si occupa di commercio sostanze chimiche e beni industriali, e i pompieri hanno impiegato tre ore e mezza a domare il rogo, divampato per cause imprecisate, anche se le autorità hanno parlato di "un sospetto" che è stato fermato in connessione all'incendio.