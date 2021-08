Il Covid ritorna a Wuhan , in Cina , dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati infatti positivi ai test. Lo hanno reso noto le autorità del capoluogo dell'Hubei, dove per la prima volta fu individuato il coronavirus a fine 2019. Annuncio della von der Leyen: "Il 60% degli europei è pienamente vaccinato". Intanto la Germania si prepara a vaccinare con una terza dose gli anziani e le persone a rischio a partire da settembre

In Cina le autorità hanno sollecitato il rispetto delle regole anti-Covid, tra cui l'uso della mascherina in pubblico, il distanziamento e a lavarsi frequentemente le mani.

Covid, von der Leyen: "Il 60% degli europei è pienamente vaccinato "Il 60% di tutti gli adulti nell'Unione europea ora è pienamente vaccinato". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, precisando che "l'immunizzazione completa ci protegge dal Covid e dalle sue varianti. Restiamo vigili, per la nostra salute e a protezione degli altri".

Intanto la Germania si prepara a vaccinare con una terza dose gli anziani e le persone a rischio a partire da settembre. Lo ha annunciato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, che si è detto preoccupato della possibilità "di una risposta immunitaria indebolita" nei confronti del Covid da parte di queste categorie. Il nuovo richiamo, con Pfizer o Moderna, sarà offerto anche a chi ha già ricevuto il doppio siero di Astrazeneca o la monodose J&J.

Covid, in Brasile la curva di morti e contagi inizia a scendere Buone notizie dal Brasile, dove inizia ad abbassarsi la curva di casi e decessi. Nelle ultime 24 ore nel Paese, infatti, si sono registrati 20.554 nuovi casi, facendo salire a 19.935.132 il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia. La media è stata di 35.645 infetti al giorno durante l'ultima settimana, il 12% in meno rispetto a 14 giorni fa. La media delle vittime è stata invece di 984 morti al giorno nell'ultima settimana, la più bassa da gennaio.

In Iran oltre 37mila casi in 24 ore: mai così tanti Dati ancora allarmanti in Iran. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 37mila casi di Covid (37.189), il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Salute, segnalando inoltre che nel Paese ci sono stati altri 411 decessi, mai così tanti negli ultimi tre mesi. Per le autorità di Teheran si tratta della "quinta ondata" del virus in Iran.