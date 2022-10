Cina, Hu Jintao via dal Congresso del Partito: "Non si è sentito bene"

L'ex leader della Cina Hu Jintao "non si stava sentendo bene" durante la giornata conclusiva del XX Congresso del Partito comunista, quando è stato costretto a lasciare l'auditorium della Grande sala del popolo.

Lo riporta su Twitter l'agenzia Xinhua, dopo che hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'ex leader scortato fuori durante l'assemblea. "Hu Jintao ha insistito per partecipare alla sessione di chiusura", nonostante le sue condizioni di salute non fossero ottimali, spiega ancora la Xinhua, quando "non si è sentito bene, il suo staff lo ha accompagnato in una stanza accanto al luogo dell'incontro per riposarsi".