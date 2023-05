Cina, esplosione in stabilimento chimico: 9 morti e un ferito

In Cina è di nove morti, un ferito e un disperso il bilancio di un'esplosione verificatasi in uno stabilimento chimico nella città di Liaocheng.

Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua, precisando che l'incidente è avvenuto a inizio settimana, per cause ancora ignote. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono tuttora in corso.