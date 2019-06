Cina, ecco il prototipo di treno a levitazione magnetica che raggiunge i 600 km/h

Un viaggio privo di attrito - Si tratta i un prototipo di treno in grado di utilizzare i magneti per librarsi sopra i binari, riuscendo a compiere, in questo modo, un viaggio sostanzialmente privo di attrito e molto fluido. E abbassando sensibilmente i tempi di percorrenza. La produzione del mezzo, sviluppato dall'impresa statale CRRC nella città di Qingdao, dovrebbe cominciare nel 2021 dopo un periodo di prova. In caso di successo, Pechino riuscirebbe così a migliorare i risultati già raggiunti dal più rapido treno cinese a levitazione magnetica che tocca attualmente la velocità di 431 km/h.



Più veloce dell'aereo - Ding Sansan, capo del team di ricerca e sviluppo del team di Maglev e vicecapo ingegnere dell’azienda, ha dichiarato che "il prototipo ha già raggiunto la levitazione statica ed è in condizioni ideali". Secondo l'ingegnere, il convoglio riuscirà a viaggiare tra Pechino e Shanghai in appena tre ore e mezza. Per avere un'idea di cosa rappresenti tutto ciò, basta pensare che per percorrere la medesima tratta in aereo servono "4 ore e mezza, compresa la preparazione del viaggio e circa 5 ore e mezza con la linea ferroviaria ad alta velocità".



La tecnologia della levitazione magnetica - Quella della levitazione magnetica è una tecnologia che rappresenta un vero vanto della tecnologia cinese. Il sistema commerciale basato su questo sistema è il più veloce al mondo con i 431 km/h raggiunti dal treno che trasporta i passeggeri tra l’aeroporto di Shanghai-Pudong e il centro città lungo una tratta di 30 km. Il nuovo treno presentato da Pechino, con i suoi 600 km/h, comunque, non rappresenterebbe un primato assoluto. Nel 2015, infatti, il Giappone testò un convoglio a levitazione magnetica su un percorso sperimentale a Yamanashi la cui velocità toccò i 603 km/h.