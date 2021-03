Cina e Iran firmano un patto di cooperazione per 25 anni 

Ansa

Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e il suo omologo cinese in visita Wang Yi hanno firmato a Teheran un programma di cooperazione strategica globale di 25 anni. E' un accordo importante per i due Paesi, entrambi colpiti da sanzioni da parte degli Stati Uniti. Il capo della diplomazia cinese si trova in Iran per una visita di due giorni.