Cina, Country Garden: "Non siamo in grado di onorare impegni offshore"

Country Garden, il primo sviluppatore immobiliare privato in Cina, gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha annunciato la possibilità di non essere in grado di soddisfare gli impegni offshore nei tempi previsti, nell'ambito degli sforzi per evitare il default.

La comunicazione è stata fatta alla Borsa di Hong Kong. Immediata la reazione dei mercati: i titoli sono scivolati ai minimi intraday a 0,81 dollari di Hk, in calo del 3,57%.