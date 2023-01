Cina, cala la popolazione nel 2022: è la prima volta in oltre 60 anni

Forte calo della natalità I dati si riferiscono alla sola Cina continentale, quindi esclusi i territori di Hong Kong e Macao. La popolazione del Dragone sta rapidamente invecchiando per effetto di un forte calo del tasso di natalità, che nel 2022 è scivolato ai minimi dal 1949.

Nel dettaglio, nel 2022 si sono registrate 9,56 milioni di nascite contro 10,41 milioni di morti. L'ultima volta che si ritiene che la Cina abbia registrato un declino demografico è stato alla fine degli Anni Cinquanta, a causa della disastrosa campagna di Mao Zedong per l'agricoltura collettiva e l'industrializzazione. La conseguente massiccia carestia portò alla morte decine di milioni di persone.

Leggi Anche In Cina 900 milioni di persone sono state contagiate dal Covid

Pesa la "politica del figlio unico" La curva demografica cinese riflette in parte gli effetti della "politica del figlio unico" introdotta nel Paese nel 1979. Tale politica è stata gradualmente rimossa dal governo del presidente Xi Jinping, proprio alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione. Un fattore che, come per diverse economie avanzate del pianeta, minaccia le prospettive di crescita a medio e lungo termine.

Pil ai minimi da 40 anni La Cina ha registrato una parabola discendente anche in campo strettamente economico. Nel quarto trimestre il Pil ha registrato un rialzo del 2,9%, per una crescita complessiva del 3% nell'intero 2022. Si tratta dei livelli più bassi da oltre 40 anni, in scia soprattutto ai problemi legati al Covid. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, su base congiunturale tra terzo e quarto trimestre la variazione è stata pari a zero.

Pesano il Covid e il crollo immobiliare Il Pil ha evidenziato una delle performance più deboli da decenni a causa soprattutto degli effetti della politica di "tolleranza zero" legata al Covid (terminata agli inizi di dicembre), del crollo del settore immobiliare e della domanda estera indebolita. Il dato, inferiore al "circa 5,5%" previsto e annunciato dal governo a marzo 2022, appare di gran lunga inferiore al +8,1% del 2021, risultando il più debole dal -1,6% registrato nel 1976, anno della morte di Mao Zedong. Il tutto se si esclude il rialzo di poco più del 2% del 2020, condizionato dall'avvento dei primi casi noti di Covid a Wuhan a fine 2019.