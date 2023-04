Cina: "Martedì importanti attività militari nel mar Giallo"

La Cina ha emesso un avviso secondo cui martedì, dalle 9 alle 12 locali, nel mar Giallo saranno "svolte importanti attività militari" in alcune aree, quest'ultime sottoposte a un divieto di ingresso.

Lo si legge in un breve avviso postato dall'Amministrazione cinese per la sicurezza marittima di Qingdao, dove però non si forniscono dettagli sulle operazioni programmate. La zona è teatro di crescenti tensioni anche a causa dei frequenti lanci di missili da parte della Corea del Nord.