Cina, attivista #MeToo condannata a 5 anni di carcere

La ong con sede negli Stati Uniti, Chinese Human Rights Defenders (CHRD), ha detto che la polizia ha anche interrogato circa 70 dei loro amici, alcuni dei quali sono stati costretti a lasciare Guangzhou. Huang e Wang sono stati accusati di incitamento alla sovversione del potere statale per aver organizzati incontri regolari per discutere questioni come il femminismo, i diritti LGBTQ+ e i diritti sul posto di lavoro.