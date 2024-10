In Cina un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre 15 in un supermercato di Shanghai. L'aggressore, di 37 anni, è stato preso in custodia dalla polizia. Secondo quando riferito dalle forze dell'ordine l'uomo aveva delle controversie finanziarie personali ed èera venuto a Shanghai per "sfogare la sua rabbia".