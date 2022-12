Cina annuncia allentamento delle restrizioni anti-Covid

Con una brusca inversione di marcia, la Cina ha annunciato l'allentamento delle misure previste per il contenimento del Covid.

Le persone che risultano positive al virus potranno isolarsi a casa, e le scuole dove non ci sono stati focolai torneranno all'insegnamento in classe. Verranno inoltre limitati i blocchi a edifici, distretti e quartieri. L'annuncio segue le recenti proteste di piazza in diverse città contro la rigida politica "zero-Covid" del governo.