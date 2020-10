Cina a Pompeo: infondate accuse contro di noi sull'Italia

L'accusa alla Cina sui rischi della cooperazione con l'Italia mossa dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo è "infondata e insostenibile". La Cina e l'Italia, si legge in una nota dell'Ufficio del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, "hanno sempre svolto una cooperazione economica, commerciale e di investimento in uno spirito di uguaglianza, vantaggio reciproco e cooperazione vantaggiosa per tutti".