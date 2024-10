In un liceo in Cile un incendio ha provocato il ferimento di 35 studenti, 17 dei quali in modo grave. Le fiamme sono scaturite dall'esplosione di una delle bombe molotov che i ragazzi stavano preparando per le manifestazioni in programma nella giornata. I vigili del fuoco hanno subito circoscritto l'incendio, bloccando le strade intorno all'edificio scolastico.