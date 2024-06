In Cile è di sei morti il bilancio ancora provvisorio di un incendio divampato all'interno di un'abitazione in un quartiere a nord della capitale cilena, Santiago. Lo riferiscono i carabinieri, evidenziando che le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Secondo la testimonianza di un vicino, le fiamme potrebbero essere state originate da alcune bombole del gas sistemate nel cortile dell'abitazione.