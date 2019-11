Cile, incidenti in piazza fra polizia e dimostranti a Santiago

Decine di migliaia di persone sono nuovamente scese in strada in Cile, e soprattutto a Santiago, dove i manifestanti hanno risposto all'appello del sindacato unico Cob e di un centinaio di movimenti sociali. I promotori della protesta sollecitano il Parlamento a non esaminare la Agenda sociale del governo, perché essa non risponde alle richieste della popolazione. Le manifestazioni sono diventate tese producendo scontri con le forze speciali.