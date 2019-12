"Ci costringono a lavorare": il grido di aiuto dalla Cina in un bligletto di Natale scoperto da una bimba di Londra

"Siamo dei prigionieri stranieri nella prigione di Qingpu, a Shanghai, in Cina. Siamo costretti a lavorare contro la nostra volontà. Per favore, aiutateci e avvertite un'organizzazione per i diritti umani". E' il grido d'aiuto contenuto in una cartolina di Natale venduta nei supermercati Tesco, trovato da una bambina di Londra mentre stava scrivendo dei biglietti d'auguri per i compagni di scuola.

A raccontare la storia è il Sunday Times. Florence Widdicombe, 6 anni, si è imbattuta nel messaggio, tutto scritto a stampatello, all'interno di una cartolina illustrata con un gatto con cappello di Babbo Natale. "Contattate Peter Humphrey", si leggeva ancora. La bambina l'ha mostrato al papa', che cercando su Google quel nome ha scoperto che Peter Humphrey è un giornalista che è stato detenuto proprio nel carcere cinese citato nella richiesta di aiuto. È stato proprio Humphrey a raccontare la storia.



Immediatamente Tesco, catena britannica dei supermercati, "scioccata" ha annunciato di avere sospeso la fornitura con la fabbrica cinese in cui risultava che le cartoline venissero prodotte, (la Zheijiang Yunguang Printing) e ha aperto un'inchiesta. Una portavoce ha anche spiegato che lo stabilimento era stato oggetto di un "controllo indipendente" a novembre e che "non era emerso nulla che suggerisce che venisse violata la regola che vieta il lavoro penitenziario". Se cosi' fosse stato, il fornitore sarebbe stato rimosso "immediatamente e in modo permanente", aggiunge la catena britannica, precisando che il ricavato delle cartoline viene versato in beneficenza e che adesso sono state ritirate dalla vendita.

Intanto, la Cina ha negato qualsiasi accusa sui lavori forzati. "Posso dirvi responsabilmente che, dopo aver chiesto chiarimenti ai dipartimenti competenti, la prigione di Shanghai Qingpu non ha affatto casi di lavoro forzato da parte di detenuti stranieri", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, durante un incontro con la stampa a Pechino. Sarà.

Ma, di fatto, non è la prima volta che viene recapitato un messaggio così. Nel 2017 un testo in cinese, proveniente da una prigione di Canton, era stato ritrovato in una scatola di cartoline di Natale dei supermercati Sainsbury's. E nel 2014 un biglietto che denunciava lavori forzati in un'altra prigione cinese era stato trovato in un pantalone del negozio di abbigliamento Primark, in Irlanda del Nord.