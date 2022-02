Chiesa, cardinale Marx: i preti dovrebbero potersi sposare

Afp

L'arcivescovo di Monaco Reinhard Marx si è espresso a favore dell'abolizione del celibato per i preti nella chiesa cattolica. "Per alcuni preti sarebbe meglio se fossero sposati - ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung -. Non solo per ragioni sessuali, ma anche perché la loro vita sarebbe migliore, se non fossero soli. Questa discussione va affrontata".