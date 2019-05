Chiede a donna di togliere il velo: medico Gb rischia il posto

Il medico stava visitando la figlia della coppia, ma, secondo quanto ha raccontato Wolverson, a causa del niqab indossato dalla madre non riuscita a capire che cosa la donna gli stesse dicendo in merito ai sintomi della figlia. Il medico ha spiegato di aver quindi semplicemente "chiesto a una donna di togliere il velo dal volto in modo da garantire una comunicazione adeguata, allo stesso modo in cui avrei chiesto a un motociclista di togliersi il caso".



Furibondo per la denuncia ricevuta, Wolverson ha detto ai giornali britannici che "si è verificata una grave ingiustizia. Ecco perché la gente aspetta così tanto tempo per riuscire a farsi visitare: i medici se ne vanno a frotte. Questo Paese non avrà più medici se continueremo a trattarli in questo modo. La premura di un medico per dare la migliore consulenza per la sicurezza del paziente è stata erroneamente interpretata per suggerire che è stato commesso un atto di razzismo".



A sostegno di Wolverson è subito stata lanciata una petizione online che ha già raccolto oltre 60mila firme.