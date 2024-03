Chico Forti, il ministro Nordio trasmette a Procura di Trento gli atti per il rientro

Tassello fondamentale per il rientro in Italia

Allo stesso tempo, il ministro Nordio ha trasmesso al Department of Justice le informazioni tecniche richieste in merito alle modalità di esecuzione della pena in Italia. Si tratta dei passaggi tecnici, di competenza di via Arenula, necessari per consentire il rientro di Forti. Il riconoscimento della sentenza americana da parte dell'autorità giudiziaria italiana, costituisce un tassello decisivo della procedura per il suo ritorno.