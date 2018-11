Chicago, sparatoria vicino a un ospedale: morti una donna e l'assalitore

Due morti e alcuni feriti: è il bilancio di in una sparatoria avvenuta nei pressi del Mercy Hospital di Chicago, in Illinois. Ad aprire il fuoco un uomo bianco, con un fucile d'assalto. Le vittime sono una donna, alla quale l'uomo ha sparato ripetutamente, e lo stesso aggressore, sembra colpito dagli agenti. Un poliziotto, intervenuto per fermare l'uomo, versa in condizioni critiche.